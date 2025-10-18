Сектор Газа
18 октября, 12:50

Российские космонавты собираются совершить прыжок с парашютом над Южным полюсом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /YuriyZhuravov

В Кейптауне, в стенах старинного Замка Доброй Надежды, российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Лынник представили амбициозный проект — первый в истории стратосферный прыжок с парашютом в районе Южного полюса. Ориентировочный срок — ноябрь 2025 года, но финальное решение зависит от погодных условий, отметил генеральный консул России в Кейптауне Руслан Голубовский.

Во время экспедиции планируется опробовать новейшие отечественные аэрокосмические разработки: специализированные кислородные системы, парашютные комплекты и экстремальную термоодежду. Техника должна выдержать суровые параметры — температуру до −90 °C и давление порядка 200 мм рт. ст.

«В прошлом году мы сделали это на Северном полюсе. В этом году мы собираемся сделать это в Антарктиде. Точка пока ещё определяется. Чисто на Южный полюс географическую точку, наверное, не получится», — рассказал Корниенко РИА «Новости».

Ранее Life.ru рассказывал, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий впервые за 2025 год вышли в открытый космос с МКС. Они должны были установить оборудование для выращивания полупроводников. Работа завершена успешно, однако в течение двух недель им снова придётся покинуть станцию.

