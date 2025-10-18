Российский космонавт Олег Артемьев поблагодарил Эррола Маска за его сына Илона

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев поблагодарил американского бизнесмена Эррола Маска за его сына — миллиардера, владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. В скором времени Артемьев может отправиться в космос на борту корабля Starship.

Олег Артемьев поблагодарил Эррола Маска за его сына Илона. Видео © Life.ru

«Спасибо вам за вашего сына», — сказал Артемьев.

На счету Олега Артемьева три космических полёта и восемь выходов в открытый космос. В общей сложности он провёл на орбите 560 суток 18 часов и 7 минут. В 2016 году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе миссии на МКС. Также за свои заслуги Артемьев награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Гагарина. В первой половине 2026 года он отправится в космос в составе экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-12.

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска анонсировал новую поездку в России. Он планирует посетить Казань уже в это воскресенье, 19 октября. Столица Татарстана станет вторым российским городом, в котором побывает Эррол Маск. По его словам, этот город заинтересовал его из-за местных университетов и высокого уровня развития искусственного интеллекта. Также Маск-старший не исключил, что в скором времени посетить Россию может и его сын Илон.