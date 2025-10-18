Отец Илона Маска заявил, что посетит Казань в это воскресенье
Эррол Маск. Обложка © Life.ru
Отец американского предпринимателя Илона Маска посетит Казань в воскресенье, 19 октября. Это будет второй российский город, в котором Эррол Маск побывает, передаёт SHOT.
Эррол Маск. Видео © SHOT
Бизнесмен отметил, что Казань привлекла его местными университетами и высоким уровнем развития искусственного интеллекта. Кроме того, Эррол не исключил, что в скором времени посетить Россию может и его сын Илон Маск.
«Он бывал в России. Возможно, приедет ещё раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — отметил предприниматель.
Накануне Илон Маск поддержал основателя Telegram Павла Дурова, репостнув его заявление о том, что Франция продвигает в Европейском Союзе законопроект, угрожающий конфиденциальности переписки пользователей. Американский бизнесмен не стал комментировать данную публикацию, ограничившись репостом.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.