17 октября, 21:40

Отец Илона Маска заявил, что посетит Казань в это воскресенье

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Отец американского предпринимателя Илона Маска посетит Казань в воскресенье, 19 октября. Это будет второй российский город, в котором Эррол Маск побывает, передаёт SHOT.

Эррол Маск. Видео © SHOT

Бизнесмен отметил, что Казань привлекла его местными университетами и высоким уровнем развития искусственного интеллекта. Кроме того, Эррол не исключил, что в скором времени посетить Россию может и его сын Илон Маск.

«Он бывал в России. Возможно, приедет ещё раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — отметил предприниматель.

Накануне Илон Маск поддержал основателя Telegram Павла Дурова, репостнув его заявление о том, что Франция продвигает в Европейском Союзе законопроект, угрожающий конфиденциальности переписки пользователей. Американский бизнесмен не стал комментировать данную публикацию, ограничившись репостом.

