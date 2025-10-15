Сектор Газа
15 октября, 07:41

Илон Маск поддержал Дурова в войне против закона ЕС о тотальной слежке

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск поддержал основателя Telegram Павла Дурова, репостнув его заявление о том, что Франция продвигает в Евросоюзе законопроект, угрожающий конфиденциальности переписки пользователей. Запись появилась на его личном аккаунте в соцсети X.

Американский бизнесмен не стал комментировать данную публикацию, ограничившись репостом.

Ранее Life.ru сообщал, что пользователи Telegram в западных странах получили уведомление «Конец свободного интернета» со ссылкой на пост Павла Дурова, где он предупредил о нарастающей цифровой цензуре. Основатель мессенджера заявил, что текущее поколение может стать последним, обладавшим цифровыми свободами, и призвал к активным действиям против превращения интернета в инструмент тотального контроля.

