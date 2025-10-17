«Его ничто не остановит»: Отец Илона Маска рассказал Life.ru, планирует ли сын посетить Россию

Отец Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, в разговоре с Life.ru заявил, что визит его сына в Россию вполне возможен. По его словам, при необходимости миллиардер способен прилететь куда угодно.

Отец Илона Маска рассказал о возможном визите сына в Россию. Видео © Life.ru

«Он уже был в России. Илон всё время летает. Так что, знаете ли, на следующей неделе он может быть здесь трижды. Не знаю. Всё зависит от необходимости. Его ничто не остановит», — сказал Эррол Маск на праздновании 20-летия телеканала RT.

Илон Маск уже посещал Россию в начале 2000-х, когда искал поставщиков ракет для создания первых прототипов SpaceX. С тех пор миллиардер не раз заявлял, что готов к сотрудничеству с разными странами, если это соответствует интересам бизнеса и технологического развития.

Ранее Илон Маск положительно отреагировал на новость о встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Он назвал предстоящий диалог «обнадёживающим».