«Обнадёживающе»: Маск отреагировал на новость о предстоящей встрече Путина и Трампа

Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии была названа обнадёживающей новостью. Такую оценку событию дал американский предприниматель Илон Маск в своём комментарии в социальной сети X.

Маск обратил внимание на публикацию Трампа, которую продублировал государственный секретарь США Марко Рубио. В ней шла речь о состоявшемся телефонном разговоре между двумя лидерами и их планирующейся будущей встрече. Предприниматель кратко выразил своё отношение к данной перспективе, оставив под записью всего одно слово: «Обнадёживающе».