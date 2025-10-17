Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 10:28

«Обнадёживающе»: Маск отреагировал на новость о предстоящей встрече Путина и Трампа

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии была названа обнадёживающей новостью. Такую оценку событию дал американский предприниматель Илон Маск в своём комментарии в социальной сети X.

Маск обратил внимание на публикацию Трампа, которую продублировал государственный секретарь США Марко Рубио. В ней шла речь о состоявшемся телефонном разговоре между двумя лидерами и их планирующейся будущей встрече. Предприниматель кратко выразил своё отношение к данной перспективе, оставив под записью всего одно слово: «Обнадёживающе».

Арктический прорыв: Life.ru узнал, что могут обсудить Трамп и Путин на встрече в Будапеште
Арктический прорыв: Life.ru узнал, что могут обсудить Трамп и Путин на встрече в Будапеште

Напомним, что телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трмпом прошли 16 октября, которые длились более двух часов. По итогу стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. После завершения разговора Путин оперативно инициировал совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) в Кремле.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Россия
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar