«Обнадёживающе»: Маск отреагировал на новость о предстоящей встрече Путина и Трампа
Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии была названа обнадёживающей новостью. Такую оценку событию дал американский предприниматель Илон Маск в своём комментарии в социальной сети X.
Маск обратил внимание на публикацию Трампа, которую продублировал государственный секретарь США Марко Рубио. В ней шла речь о состоявшемся телефонном разговоре между двумя лидерами и их планирующейся будущей встрече. Предприниматель кратко выразил своё отношение к данной перспективе, оставив под записью всего одно слово: «Обнадёживающе».
Напомним, что телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трмпом прошли 16 октября, которые длились более двух часов. По итогу стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. После завершения разговора Путин оперативно инициировал совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) в Кремле.
