Российские космонавты завершили работы по установке аппаратуры

Работы в открытом космосе по установке научной аппаратуры на внешней поверхности Международной космической станции успешно завершены космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким. Это следует из трансляции Роскосмоса.

Космонавты проведут новый выход в открытый космос в течение двух недель. Об этом сообщил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) Дмитрий Ахмеров. Специалист подчеркнул, что программа внекорабельной деятельности выполнена в полном объёме, экипаж приступает к закрытию люка.

«Потихоньку будем готовиться к следующему выходу, который у нас уже буквально через две недели, даже меньше», — сказал Ахмеров во время трансляции.

Напомним, в течение 5 часов 38 минут Рыжиков и Зубрицкий смонтировали снаружи модуля «Наука» комплекс аппаратуры «Экран-М». Этот выход стал вторым для Рыжикова и первым для Зубрицкого. Во время работы космонавты демонтировали камеру HRС с модуля «Звезда», очистили один из иллюминаторов и сняли кассету-контейнер с модуля «Поиск». Операции выполнены при помощи руки-манипулятора ERA.