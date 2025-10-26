Российские космонавты приготовили оливье на МКС ко дню рождения коллеги-американки

Российские космонавты на борту МКС решили поздравить американскую коллегу Зину Кардман с днём рождения и приготовили для неё салат оливье. Необычное блюдо понравилось всему экипажу станции. Об этом рассказал спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий.

«Сегодня сделали салат оливье для Зины Кардман — у неё завтра день рождения. Ели всей станцией, всем очень понравилось!» — сказал он.

Праздник решили отметить на день раньше, чтобы освободить вечер перед началом новой рабочей недели. Американские астронавты испекли для именинницы торт, а россияне решили удивить её традиционным русским блюдом. Большая часть салата досталась виновнице торжества.

Как отметил космонавт, при приготовлении пришлось немного отойти от классического рецепта — на борту не оказалось консервированного зелёного горошка, зато в японском рационе нашлись копчёные перепелиные яйца. Зубрицкий уточнил, что адаптированный вариант пришёлся всем по вкусу.

Он также добавил, что для его коллеги Олега Платонова, который пробудет на орбите до начала 2026 года, это стало своеобразной репетицией Нового года. Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, астронавты НАСА Зина Кардман, Джонатан Ким и Эдвард Майкл Финк, а также представитель Японии Кимия Юи.

Ранее российские космонавты впервые озвучили на борту МКС тифлокомментарий, в котором описали виды Земли с орбиты для людей с нарушениями зрения. В «Роскосмосе» пояснили, что такая методика помогает сделать визуальную информацию доступной для незрячих.