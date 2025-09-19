«Человек в масштабах вселенной»: Пересильд раскрыла детали съёмок фильма на МКС
Актриса Пересильд призналась, что ей пригодились знания физики и химии на МКС
Юлия Пересильд. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Популярная российская актриса Юлия Пересильд, совершившая полёт на МКС для съёмок фильма «Вызов», раскрыла детали своего пребывания в космосе. В рамках интервью для подкаста «История науки», которое провёл учитель Дмитрий Лутовинов, звезда рассказала о красоте Земли в иллюминаторе и невероятном ощущении невесомости.
«По словам Юлии, в тот момент вся жизнь промелькнула у неё перед глазами. Актриса считает, что критические обстоятельства дают осознать, как быстротечна человеческая жизнь и как незначителен человек в масштабах вселенной», — рассказал интернет-изданию Regions.ru ведший подкаста.
Кроме того, артистка выразила глубокое уважение к своим учителям и отметила, что сохраняет с ними контакт. Звезда подчеркнула, что вклад педагогов в её дальнейшую судьбу был очень важным. Пересильд призналась, что, работая в театре и кино, никогда не задумывалась о необходимости знания физики и химии, но во время подготовки к космическим проектам эти знания оказались очень полезными.
Напомним, ранее Юлия Пересильд показала, как выживала в суровых условиях МКС и скольких усилий стоило ей оставаться красивой в невесомости. В частности, она решила приоткрыть завесу тайны над тем, как космонавты моют голову в условиях невесомости.