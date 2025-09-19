«Человек в масштабах вселенной»: Пересильд раскрыла детали съёмок фильма на МКС

Популярная российская актриса Юлия Пересильд, совершившая полёт на МКС для съёмок фильма «Вызов», раскрыла детали своего пребывания в космосе. В рамках интервью для подкаста «История науки», которое провёл учитель Дмитрий Лутовинов, звезда рассказала о красоте Земли в иллюминаторе и невероятном ощущении невесомости.

«По словам Юлии, в тот момент вся жизнь промелькнула у неё перед глазами. Актриса считает, что критические обстоятельства дают осознать, как быстротечна человеческая жизнь и как незначителен человек в масштабах вселенной», — рассказал интернет-изданию Regions.ru ведший подкаста.

Кроме того, артистка выразила глубокое уважение к своим учителям и отметила, что сохраняет с ними контакт. Звезда подчеркнула, что вклад педагогов в её дальнейшую судьбу был очень важным. Пересильд призналась, что, работая в театре и кино, никогда не задумывалась о необходимости знания физики и химии, но во время подготовки к космическим проектам эти знания оказались очень полезными.