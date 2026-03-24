Кудь-Сверчков вручную пристыковал «Прогресс МС-33» к МКС из-за сбоя «Курса»

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков вручную пристыковал грузовой корабль «Прогресс МС-33» к МКС. Причиной перехода на ручной режим стало незакрытие антенны системы сближения «Курс».

«Международная космическая станция встретила новый грузовой корабль — «Прогресс МС-33» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента. Стыковку выполнил космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Старт «Союза-2.1а» с кораблём состоялся с космодрома Байконур 22 марта. Это был первый запуск после ремонта стартового стола, повреждённого 27 ноября.

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» привёз на МКС свыше 800 кг топлива, 420 кг питьевой воды, 50 кг кислорода, рационы питания для экипажа и научное оборудование. Среди грузов — аппаратура для эксперимента «Солнце-Терагерц», предназначенная для изучения солнечных вспышек.

Сергей Кудь-Сверчков — российский космонавт-испытатель, 124-й космонавт РФ, Герой Российской Федерации (2022). Родился в1983 году в городе Ленинск (ныне Байконур) в Казахстане. Его первый полёт состоялся 14 октября 2020 года. Кудь-Сверчков отправился на МКС в качестве бортинженера корабля «Союз МС-17» и экипажа МКС по программе основных экспедиций МКС-63/64. 17 апреля 2021 года благополучно вернулся на Землю.

Корабль везёт на станцию 2509 килограммов грузов.

