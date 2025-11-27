«Роскосмос»: На Байконуре при пуске «Союз-2.1а» повредились элементы стартового стола

«Роскосмос» сообщил о повреждении некоторых элементов стартового стола на Байконуре после запуска ракеты «Союз-2.1а». В госкорпорации заверили, что все повреждения будут устранены в ближайшее время, так как для этого есть все необходимые запасные части.

«После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведётся оценка состояния стартового комплекса», — говорится в сообщении.

Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены, подчеркнули в госкорпорации.

Напомним, ракета с тремя членами экипажа — космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и астронавтом NASA Кристофером Уильямсом — успешно стартовала и уже пристыковалась к МКС.