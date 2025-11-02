В Роскосмосе рассказали, сколько человек побывали на МКС за 25 лет

На Международной космической станции (МКС) побывали 290 человек из 26 стран за все время её работы. Об этом сообщает Роскосмос к 25-летию первой долговременной экспедиции на станцию.

«Самый длительный полёт по программе МКС выполнили космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб — 373 дня 20 часов 14 минут», — указано в сообщении госкорпорации.

В рамках программы МКС провели 277 выходов в открытый космос. За пределами станции работали 157 человек из 10 стран.

Отсчёт непрерывной работы космонавтов и астронавтов на МКС начался 2 ноября 2000 года, когда на станцию прибыл первый экипаж. В составе той экспедиции были российске космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалёв, а также американский астронавт Уилльям Шеперд — первый командир МКС.

Ранее российский космонавт заснял процесс очистки иллюминатора модуля «Наука» во время работы в открытом космосе. Установкой блоков импульсного плазменного инжектора на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» занимались космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий.