Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 23:19

В Роскосмосе рассказали, сколько человек побывали на МКС за 25 лет

МКС. Обложка © Роскосмос / Иван Вагнер

МКС. Обложка © Роскосмос / Иван Вагнер

На Международной космической станции (МКС) побывали 290 человек из 26 стран за все время её работы. Об этом сообщает Роскосмос к 25-летию первой долговременной экспедиции на станцию.

«Самый длительный полёт по программе МКС выполнили космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб — 373 дня 20 часов 14 минут»,указано в сообщении госкорпорации.

В рамках программы МКС провели 277 выходов в открытый космос. За пределами станции работали 157 человек из 10 стран.

Отсчёт непрерывной работы космонавтов и астронавтов на МКС начался 2 ноября 2000 года, когда на станцию прибыл первый экипаж. В составе той экспедиции были российске космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалёв, а также американский астронавт Уилльям Шеперд — первый командир МКС.

Российские космонавты первыми в мире озвучили послание для незрячих с борта МКС
Российские космонавты первыми в мире озвучили послание для незрячих с борта МКС

Ранее российский космонавт заснял процесс очистки иллюминатора модуля «Наука» во время работы в открытом космосе. Установкой блоков импульсного плазменного инжектора на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» занимались космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • мкс
  • Роскосмос
  • Космонавтика
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar