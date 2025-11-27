Россия и США
27 ноября, 09:57

Ракета с кораблём «Союз МС-28», нейросетью GigaChat и мухами стартовала с Байконура

Ракета с кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура. Обложка © Telegram / Роскосмос

Пилотируемый корабль Союз МС-28 успешно стартовал с космодрома Байконур и взял курс на Международную космическую станцию. Кадры с запуска распространила пресс-служба «Роскосмоса».

Ракета с кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура. Видео © Telegram / Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на орбиту новый экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса. Вместе с тем на борту корабля находятся биологические объекты, включая популяция мух-дрозофил, и программное обеспечение нейросети GigaChat.

Запланировано проведение более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Первый выход предназначен для установки аппаратуры «Солнце-Терагерц», позволяющей прогнозировать солнечную активность, а второй — для технического обслуживания модуля «Заря». Экипаж проведёт на орбите 242 суток. Возвращение запланировано на конец июля 2026 года.

«Поехали!: ракета «Союз» стартовала с Байконура. Пилотируемый корабль «Союз МС-28» отправился на МКС — в экипаже Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» обнародовала уникальный снимок древнего лунного кратера Непер, расположенного на видимой стороне естественного спутника Земли. Специалисты пояснили, что возраст данного геологического образования оценивается в 3,9–4,1 миллиарда лет.

