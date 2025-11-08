«Роскосмос» показал уникальный снимок древнего лунного кратера возрастом 4 млрд лет

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своём Telegram-канале уникальный снимок кратера Непер, расположенного в восточной части видимой стороны Луны. Фотография была получена с использованием современного астрономического оборудования: телескопа системы Шмидта-Кассегрена C/9.25 XLT, камеры ASI678MC и специального фильтра UV&IR Cut.

«Кратер Непер на видимой стороне Луны — древний ударный кратер возрастом 3,9–4,1 млрд лет. Он сформировался в эпоху поздней тяжёлой бомбардировки и расположен у лимба (края лунного диска), из‑за чего часто виден в искажённом ракурсе», — пояснили в госкорпорации.

Специалисты отметили, что диаметр этого геологического образования составляет около 142 километров — на его площади могло бы полностью разместиться государство размером с Черногорию. Для съёмки использовалось профессиональное оборудование с эквивалентным фокусным расстоянием 2350 мм, что позволило получить высокодетализированное изображение древнего лунного кратера.

Ранее учёные NASA стали свидетелями редкого явления – столкновения астероида с Луной. В отличие от Земли, где плотная атмосфера служит естественным щитом, сжигая большинство падающих объектов, на Луне нет атмосферы, поэтому астероиды всегда достигают поверхности, оставляя после себя свежие кратеры.