Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:25

«Роскосмос» показал уникальный снимок древнего лунного кратера возрастом 4 млрд лет

Обложка © Telegram / Роскосмос

Обложка © Telegram / Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своём Telegram-канале уникальный снимок кратера Непер, расположенного в восточной части видимой стороны Луны. Фотография была получена с использованием современного астрономического оборудования: телескопа системы Шмидта-Кассегрена C/9.25 XLT, камеры ASI678MC и специального фильтра UV&IR Cut.

«Кратер Непер на видимой стороне Луны — древний ударный кратер возрастом 3,9–4,1 млрд лет. Он сформировался в эпоху поздней тяжёлой бомбардировки и расположен у лимба (края лунного диска), из‑за чего часто виден в искажённом ракурсе», пояснили в госкорпорации.

Специалисты отметили, что диаметр этого геологического образования составляет около 142 километров — на его площади могло бы полностью разместиться государство размером с Черногорию. Для съёмки использовалось профессиональное оборудование с эквивалентным фокусным расстоянием 2350 мм, что позволило получить высокодетализированное изображение древнего лунного кратера.

Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние и светила на 13% ярче
Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние и светила на 13% ярче

Ранее учёные NASA стали свидетелями редкого явления – столкновения астероида с Луной. В отличие от Земли, где плотная атмосфера служит естественным щитом, сжигая большинство падающих объектов, на Луне нет атмосферы, поэтому астероиды всегда достигают поверхности, оставляя после себя свежие кратеры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Роскосмос
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar