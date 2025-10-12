Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние и светила на 13% ярче

В 2025 году жители Земли могли наблюдать самое крупное суперлуние, когда Луна визуально увеличилась и стала значительно ярче. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В период явления естественный спутник приблизился к планете на минимальное расстояние в 360 тысяч километров. Специалисты пояснили, что такое сближение сделало лунный диск на 6,6 процента больше и на 13 процентов ярче по сравнению с обычным полнолунием.

Недавно исследователи NASA сообщили о редком явлении — на поверхность Луны упал астероид, оставив новый кратер. Более того, учёные смогли записать момент столкновения.