NASA доложило о неполадке с антенной на корабле «Прогресс МС-33»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о неполадке при развёртывании антенны российского грузового корабля «Прогресс МС-33». Запуск корабля состоялся в воскресенье с космодрома Байконур.

«После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения «Курс» корабля «Прогресс» не раскрылась в соответствии с планом. Все остальные системы работают штатно», — говорится в заявлении на сайте NASA.

В сообщении также уточняется, что в «Роскосмосе» продолжат работы по устранению неполадки. Если антенну не удастся развернуть, командир МКС, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, возьмёт ручное управление и проведёт стыковку с помощью системы телеоператорного режима управления (ТОРУ).

Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции ожидается 24 марта в 16:35 мск. Корабль доставит на МКС 2509 кг грузов, включая топливо, воду, кислород, оборудование для научных экспериментов и сухие грузы для экипажа.

