Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33»

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-33». Пуск был произведён с площадки № 31, которая ранее получила повреждения после предыдущих запусков. Отправка ракеты стала первым таким событием после восстановительных работ. Об этом сообщил Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос».

Через девять минут после старта корабль массой около 7,4 тонны отделился от третьей ступени ракеты и вышел на опорную орбиту. Теперь он направляется к Международной космической станции. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 24 марта примерно в 16:35 по московскому времени, полёт займёт около 49,5 часа.

В рамках 94-й миссии снабжения станции «Прогресс МС-33» доставит на орбиту около 2,5 тонны грузов. Среди них — 828 кг топлива для дозаправки, 420 кг питьевой воды, 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа. Кроме того, на борту находятся 52 кг оборудования для научных экспериментов и 12 кг медицинских средств, включая нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.

Ранее сообщалось, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС перед отправкой нового корабля «Прогресс МС-33». Большая часть грузовика сгорела в атмосфере, а несгораемые элементы упали в несудоходный район южной части Тихого океана.