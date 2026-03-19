Не фантастика: В Росатоме раскрыли, когда на Луне появится АЭС

Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию к середине 2030-х годов. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв. По его словам, мощность такой установки составит не менее 5 киловатт. Предполагается, что она сможет работать на спутнике Земли до десяти лет.

Выступая на семинаре «Электроэнергетика — основа развития страны» в Минэнерго, Лихачёв отметил, что проект прорабатывается совместно с Курчатовским институтом и «Роскосмосом». Сейчас специалисты формируют облик будущего объекта, которому предстоит работать в условиях вакуума и экстремально низких температур.

Ранее сообщалось, что сборку такой энергоустановки могут провести в 2033–2035 годах. Для этого на Луну хотят отправить сразу три специальных энергоблока, которые будут обеспечивать бесперебойное питание будущей инфраструктуры.

В Курчатовском институте также говорили, что станция должна быть компактной и опираться на современные технологии. Такой объект рассматривается как один из ключевых элементов для дальнейшего освоения Луны. Таким образом, речь идёт уже не просто о концепции, а о проекте с обозначенными сроками и параметрами. Если планы удастся реализовать, Россия получит один из самых амбициозных космических энергетических объектов.