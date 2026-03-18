Ожидаемая завтра магнитная буря продлится до середины пятницы

Ожидаемая утром 19 марта магнитная буря может затянуться и сохраниться в первой половине следующего дня, 20 марта, правда, уже на слабом уровне. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Скорректированные данные не изменили оценку силы предстоящего геомагнитного шторма — он по-прежнему достигнет отметок G2–G3, что соответствует средним и сильным бурям. Однако временной промежуток воздействия на магнитосферу оказался более продолжительным: слабые колебания уровня G1, хоть и с паузами, будут ощущаться вплоть до середины пятницы, да и в воскресенье обстановка не нормализуется полностью — поле Земли останется в слабовозмущённом состоянии.

По словам эксперта, прогнозируемое возмущение магнитосферы будет вызвано совокупностью факторов: помимо облака плазмы, на Землю окажет воздействие поток солнечного ветра, исходящий из свежей корональной дыры на светиле.

Ранее Life.ru рассказывал, что причиной страданий землян является огромная дыра на Солнце. Она привела к активному появлению магнитных бурь. Образование отличается не только исполинским размером, но и формой, напоминающей гигантский разлом. Это происходит уже не меньше месяца.