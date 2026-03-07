Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету поблизости от Земли

Международная группа учёных подтвердила существование экзопланеты GJ 887 d в системе красного карлика GJ 887, находящейся в 10,7 светового года от Земли. Об этом 6 марта проинформировало издание Astronomy.

Ключевая особенность новой планеты заключается в том, что она находится в центральной части так называемой «зоны жизни» своей звезды. Это означает, что при наличии атмосферы на её поверхности потенциально может существовать вода в жидком виде — главное условие для возникновения органической жизни. По массе GJ 887 d примерно в шесть раз превосходит Землю. Полный оборот вокруг материнской звезды она совершает за 51 день.

Ранее в этой планетной системе уже были известны две планеты — GJ 887 b и GJ 887 c. Однако сигнал с периодом около 50 дней долгое время оставался предметом споров среди учёных. Лишь дополнительные наблюдения с помощью высокоточных спектрографов HARPS и ESPRESSO позволили отделить его от активности звезды и с уверенностью заявить о существовании третьего мира.

GJ 887 d стала лишь второй подтверждённой экзопланетой в обитаемой зоне на столь близком расстоянии от Солнечной системы (после Проксимы Центавра b). Её близость делает эту систему приоритетной целью для будущих поколений телескопов, которые смогут изучать состав атмосфер далёких миров и искать там биомаркеры.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что магнитные бури на Земле будут продолжаться ещё примерно два года, несмотря на снижение солнечной активности. Основной причиной возмущений остаются корональные дыры на Солнце. По его словам, сейчас начинается фаза спада 25-го солнечного цикла, пик которого пришёлся на 2024 год.