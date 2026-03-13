Огромная дыра на Солнце уже сегодня вызовет магитные бури

Уже сегодня вечером ожидаются магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН). Рост скорости набегаюшего на Землю солнечного ветра продлится в течение суток.

«Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы», — говорится в сообщении.

Корональная дыра, являющаяся причиной бури, имеет достаточно большой размер и странную форму, подобную «гигантскому разлому». Она существует достаточно давно — не менее месяца. В прошлый раз образование вызвало магнитные возмущения среднего уровня.

Ожидается, что первые бури настигнут нашу планету уже ближе к полуночи. Вполне вероятны полярные сияния.

