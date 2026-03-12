Владимир Путин
Регион
12 марта, 13:41

Россиян ждёт очередная магнитная буря в пятницу, 13-го

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Землю ожидает новая магнитная буря в пятницу, 13 марта. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения начнутся в 18:00 и продлятся до 21:00.

Фото © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

Специалисты присвоили событию уровень G1 — это слабая магнитная буря, способная влиять на самочувствие метеозависимых людей и вызывать сбои в работе некоторых электронных систем. К полуночи интенсивность снизится, но магнитосфера останется в возбуждённом состоянии.

В лаборатории отмечают, что повышенный уровень геомагнитных колебаний сохранится ориентировочно до 20 марта. При этом новых полноценных магнитных бурь до конца месяца учёные пока не прогнозируют.

Учёные прогнозируют до десяти вспышек высочайшего класса X на Солнце в 2026 году

Ранее сообщалось, что в период магнитных бурь метеозависимые люди часто сталкиваются с ухудшением самочувствия: головными болями, скачками давления и слабостью. Чтобы минимизировать риски для здоровья следует снижать физическую и эмоциональную нагрузку.

