Россиян ждёт очередная магнитная буря в пятницу, 13-го

Землю ожидает новая магнитная буря в пятницу, 13 марта. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения начнутся в 18:00 и продлятся до 21:00.

Специалисты присвоили событию уровень G1 — это слабая магнитная буря, способная влиять на самочувствие метеозависимых людей и вызывать сбои в работе некоторых электронных систем. К полуночи интенсивность снизится, но магнитосфера останется в возбуждённом состоянии.

В лаборатории отмечают, что повышенный уровень геомагнитных колебаний сохранится ориентировочно до 20 марта. При этом новых полноценных магнитных бурь до конца месяца учёные пока не прогнозируют.