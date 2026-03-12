Россиян ждёт очередная магнитная буря в пятницу, 13-го
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Землю ожидает новая магнитная буря в пятницу, 13 марта. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения начнутся в 18:00 и продлятся до 21:00.
Специалисты присвоили событию уровень G1 — это слабая магнитная буря, способная влиять на самочувствие метеозависимых людей и вызывать сбои в работе некоторых электронных систем. К полуночи интенсивность снизится, но магнитосфера останется в возбуждённом состоянии.
В лаборатории отмечают, что повышенный уровень геомагнитных колебаний сохранится ориентировочно до 20 марта. При этом новых полноценных магнитных бурь до конца месяца учёные пока не прогнозируют.
Ранее сообщалось, что в период магнитных бурь метеозависимые люди часто сталкиваются с ухудшением самочувствия: головными болями, скачками давления и слабостью. Чтобы минимизировать риски для здоровья — следует снижать физическую и эмоциональную нагрузку.
