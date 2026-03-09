Владимир Путин
9 марта, 14:16

Ждём, что вот-вот станет плохо: Какие препараты спасут метеозависимых во время магнитной бури

Кардиолог рассказала, какие препараты нужно принимать во время магнитной бури

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В дни магнитных бурь многие жалуются на головные боли, перепады давления и разбитость. Кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.ru объяснила, что главное правило — никакой самодеятельности. Если вы уже принимаете назначенные врачом препараты, строго соблюдайте схему, не пропускайте приём и ни в коем случае не меняйте дозировку самостоятельно.

Учёные прогнозируют до десяти вспышек высочайшего класса X на Солнце в 2026 году
Самое разумное в такие дни — снизить нагрузку. Откажитесь от интенсивных тренировок и авралов на работе, замените их спокойными прогулками и полноценным отдыхом. Главное не накручивайте себя заранее — паника и ожидание плохого самочувствия могут навредить больше самой бури.

«Иногда плохое самочувствие во время магнитной бури возникает просто от того, что мы слишком сильно ждём, что вот-вот станет плохо. И организм, как послушный ученик, выдает ожидаемую реакцию», — отметила эксперт.

Терапевт раскрыл, как избежать сосудистого криза при перепадах температур
К слову, прогноз магнитных бурь на март 2026 принёс и хорошие новости, и плохие. Life.ru разобрался, какие дни станут испытанием для метеозависимых и как пережить месяц без последствий для здоровья.

