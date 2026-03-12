Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву

Жителям Москвы и Подмосковья пока рано окончательно прощаться с зимой. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в марте температура в столичном регионе ещё может опускаться до минус 5 градусов.

«Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Ещё в марте температура до −5ºС в Москве будет понижаться. Март — это ещё не весна по климату», — цитирует Леуса РИА «Новости».

Метеоролог отметил, что похолодание ожидается уже в ближайшие дни. Более того, возможны не только ночные заморозки, но и полноценные морозы. Синоптик добавил, что из-за антициклона сейчас наблюдаются довольно тёплые дневные температуры. Однако климатическая весна еще не наступила, и уже в ближайшие выходные ночью столбики термометров могут опуститься до минус 2–3 градусов.

Ранее в столице зафиксировали новый температурный рекорд. По данным метеостанции ВДНХ, 12 марта к 14:00 температура в столице поднялась до +12 градусов. Это на один градус выше предыдущего рекорда, который был установлен всего год назад.