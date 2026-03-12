В Москве зафиксирован новый температурный рекорд

В Москве обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

По данным метеостанции ВДНХ, к 14:00 температура в столице поднялась до +12 градусов. Это на один градус выше предыдущего рекорда, который был установлен всего год назад.

«По нашим прогнозам, в столице обновление рекордных максимумов возможно в ближайшие пятницу и в воскресенье», — написал Леус в своём телеграм-канале.

Напомним, что в Московском регионе уже наступила метеорологическая весна. По климату настоящая весна приходит в регион 21 марта, когда температура начинает стабильно расти, добавляя каждый день по несколько десятых градуса.