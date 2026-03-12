Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 13:35

В Москве зафиксирован новый температурный рекорд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

По данным метеостанции ВДНХ, к 14:00 температура в столице поднялась до +12 градусов. Это на один градус выше предыдущего рекорда, который был установлен всего год назад.

«По нашим прогнозам, в столице обновление рекордных максимумов возможно в ближайшие пятницу и в воскресенье», — написал Леус в своём телеграм-канале.

«Мощная весна»: Москвичей предупредили о погодных аномалиях в апреле
«Мощная весна»: Москвичей предупредили о погодных аномалиях в апреле

Напомним, что в Московском регионе уже наступила метеорологическая весна. По климату настоящая весна приходит в регион 21 марта, когда температура начинает стабильно расти, добавляя каждый день по несколько десятых градуса.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar