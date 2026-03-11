В Московском регионе наступила метеорологическая весна

В Московском регионе с начала марта наблюдается метеорологическая весна — среднесуточная температура держится выше нуля градусов. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Метеорологическая весна уже наблюдается в Московском регионе с самого начала марта… Даже в феврале в последний день среднесуточная температура была выше климатической нормы на 0,4 градуса», — сказал она.

По словам Паршиной, среднесуточная температура в регионе держалась выше нуля 1, 2 и 3 марта, немного снизилась 4-го, но снова поднялась 5-го и 8-го до +1 градуса. 9 марта средняя температура за сутки была отрицательной, около -3 градусов. Эксперт добавила, что по климату настоящая весна приходит в регион 21 марта, когда температура начинает стабильно расти, добавляя каждый день по несколько десятых градуса.

Ранее сообщалось, что снежная и морозная зима сама по себе не влияет на численность комаров и клещей летом. Главный фактор — погода весной. Если весна холодная и затяжная, активизация клещей может наступить позже обычного. Быстрое пересыхание временных водоёмов способно прервать жизненный цикл личинок комаров и снизить их численность.