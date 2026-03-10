«‎Арктические» морозы в Казани побили 118-летний рекорд

10 марта в Казани зафиксирован новый абсолютный минимум температуры, побивший рекорд вековой давности. На метеостанции «Казань-Сокол» столбики термометров опустились до -30,5 градуса, сообщает Гидрометцентр республики.

Предыдущее достижение для этого дня держалось 118 лет — в 1908 году на станции «Казань-Университет» зафиксировали -27,3 градуса. Таким образом, новый рекорд превысил старый сразу на 3,2 градуса.

Резкое похолодание пришло в регион после аномально тёплого начала марта, когда температура была выше нормы на 3-5 градусов. Начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь объяснил это вторжением арктического антициклона и предупредил о возможных рисках: при ранней весне паводок может оказаться экстремальным.

Ранее на некоторых реках в европейской части России началось половодье из-за весеннего потепления. Например, на Волге в Тверской области за сутки вода поднялась на 0,3–0,8 метра.