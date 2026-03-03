Весеннее половодье началось в европейской части России

На некоторых реках в европейской части России началось половодье из-за весеннего потепления. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

«Мощная волна весеннего тепла, проникшая на территорию большинства регионов Европейской России ещё в последние дни февраля, в первые два дня марта местами достигла рекордных величин и спровоцировала на некоторых реках процессы начала весеннего половодья», — написал он.

За сутки уровень воды поднялся на 0,3–0,8 метра на Волге в Тверской области, реках Чир, Миус и Дон в Ростовской области, Аварское Койсу в Дагестане и Малый Черемшан в Татарстане. Вода также превысила отметку выхода на пойму на реках Псёл, Кальмиус, Евсуг, Нижний Выг и Айдар.

По данным Гидрометцентра, толщина льда на водоёмах европейской территории России составляет от 7 до 80 см, а в Сибири и на Дальнем Востоке — от 25 до 204 см.

Напомним, метеорологическая весна в Москве, по прогнозам, наступит около 19–20 марта. В целом предстоящий весенне-летний сезон ожидается теплее обычного — температура будет на несколько градусов выше климатической нормы. Это значит, что жителей столичного региона ждёт тёплое, а местами и жаркое время года. Специалист не исключил, что в отдельные периоды столбики термометров могут значительно превышать средние многолетние показатели.