1 марта, 13:11

Москвичам пообещали весну и лето с температурой выше нормы

Обложка © Life.ru

Температурный режим в предстоящий весенне-летний сезон в Москве ожидается на несколько градусов выше климатической нормы. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящий весенне-летний сезон в Центральной России климатический маятник качнётся в другую сторону — температурный режим ожидается на несколько градусов выше климатической нормы», — рассказал метеоролог.

По словам Тишковца, это означает, что жителей столичного региона ждёт тёплое, а местами и жаркое время года. Специалист не исключил, что в отдельные периоды столбики термометров могут значительно превышать средние многолетние показатели. Более детальный прогноз по месяцам синоптики обещают представить позже.

Ранее Life.ru писал, что в марте ожидается безжалостно затяжной период магнитных бурь. Хорошая новость: по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, серьёзных геомагнитных штормов не ожидается. Плохая: расслабляться рано. Несколько затяжных периодов магнитных бурь и возбуждённой магнитосферы могут потрепать нервы метеочувствительным.

