В России предложили провести федеральный аудит дамб и плотин перед паводками

Весна ещё не вступила в полную силу, а тревожные прогнозы уже звучат всё громче: после снежной зимы страну могут накрыть масштабные паводки. Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, причиной разрушений может стать не только стихия, но и изношенные дамбы и плотины. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правительство провести федеральную ревизию гидротехнических сооружений (ГТС).

По его словам, ненадлежащее состояние ГТС ежегодно становится одной из причин разрушительных наводнений, о чём свидетельствует опыт прошлых лет.

После снежной зимы специалисты ожидают масштабных паводков. В регионах рапортуют о подготовке — на словах всё хорошо. Но каждую весну происходят серьёзные ЧП, подобные наводнениям в Тулуне, Уссурийске, Орске. И часто они связаны с неудовлетворительным состоянием дамб и плотин. «Справедливая Россия» давно настаивает на проведении детальной федеральной ревизии гидротехнических сооружений Сергей Миронов Председатель партии «Справедливая Россия»

Парламентарий напомнил, что год назад Счётная палата обнародовала результаты проверки ГТС в Дальневосточном федеральном округе — регионе с традиционно высоким риском наводнений. По его словам, выводы аудиторов оказались тревожными: значительная часть сооружений не обеспечивает надлежащую защиту от паводков, нарушения выявлены как при строительстве и ремонте, так и при эксплуатации.

При этом проблема не ограничивается одним округом. По всей стране сотни гидротехнических сооружений фактически остаются бесхозными.

«Результаты проверки показали: большая часть ГТС имеет неудовлетворительный уровень безопасности и не гарантирует защиту от паводков. Массовые нарушения выявлены в контрактах на строительство и ремонт, а также в эксплуатации сооружений. И это только один федеральный округ. По всей стране множество ГТС никому не принадлежит и не обслуживается. В 2020 году в Ростехнадзоре сообщали примерно о 700 таких объектах. Недавно только в Ставропольском крае выявили около 400 бесхозных ГТС, в Сочи — почти 100. Нужен не точечный контроль, а комплексный аудит всех сооружений с участием Минстроя, Минприроды, Счётной палаты, Ростехнадзора, прокуратуры и региональных властей», — отметил Миронов.

Кроме масштабной проверки, по мнению главы партии, стране необходима постоянно действующая федеральная программа по учёту, строительству и ремонту защитных сооружений. Он подчеркнул, что действующий профильный проект предусматривает ремонт около 230 ГТС за пять лет, однако таких объёмов недостаточно.

«Сейчас действует профильный федеральный проект, но его цели и финансирование довольно скромные: около 230 ГТС планируется отремонтировать за пять лет. Этого явно недостаточно. Нужна более масштабная программа защиты от паводков. Как отмечала Счётная палата, проблемы с ГТС увеличивают расходы бюджетов всех уровней на ликвидацию аварий. Чрезвычайные ситуации всегда дешевле предотвращать, чем устранять их последствия», — заключил политик.

Ранее Life.ru писал о возможном неблагоприятном сценарии весенних паводков: из-за обильных снегопадов и резкого таяния воды существует риск подтоплений территорий, в том числе кладбищ, расположенных вблизи рек. Такие случаи уже происходили – особенно на старых и плохо ухоженных погостах рядом с реками.