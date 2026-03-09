Синоптик раскрыл сюрпризы погоды в Москве на этой неделе

На этой неделе тепло с Европы усилится за счёт циклона со стороны Исландии, и холод в столице «немножко отодвинется», спрогнозировал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, в понедельник в Москве будет пасмурно.

Ожидаются небольшие осадки, снег перейдёт в мокрый снег и дождь. Температура днём до поднимется двух градусов. В ночь на вторник осадки прекратятся, столбики термометров покажут до единицы. В середине недели ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до пяти градусов.

«Пятница, суббота, воскресенье — ещё теплее. Облачно и без осадков практически до выходных. Ночь 0…+4 °С, а днём по прогнозу +6…+11 °С. Но опять же за счёт того, что снега больше нормы, больше +5 °С вряд ли поднимется», — заключил собеседник RT.

Ранее на некоторых реках в европейской части России началось половодье из-за весеннего потепления. К примеру, за сутки уровень воды поднялся на 0,3–0,8 метра на Волге в Тверской области.