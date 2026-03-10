Владимир Путин
Холодная зима не гарантирует нашествия насекомых, заявили в Роспотребнадзоре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kwangmoozaa

Снежная и морозная зима сама по себе не означает, что летом Россию наводнят комары и клещи. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, решающий фактор — погода весной.

Если весна затяжная и холодная, клещи могут активизироваться позже обычного. А быстрое пересыхание временных водоёмов способно оборвать жизненный цикл личинок комаров, снизив их популяцию. Массовое раннее нашествие насекомых возможно только при тёплой и влажной весне. Для комаров ключевой период — май и начало июня, клещи к этому времени более устойчивы.

Ведомство регулярно мониторит численность и распространение кровососущих по всей стране, чтобы вовремя принимать меры и проводить дезинсекцию. В Роспотребнадзоре также успокоили: комары в России, как правило, не переносят опасных тропических лихорадок.

Напомним, энтомологи прогнозируют нашествие комариных орд на Россию этой весной. По их мнению, холодная и снежная зима, после которой по всей стране начнутся половодья, создаст оптимальные условия для размножения этих насекомых. Как будто одних кровососущих членистоногих нам мало — скоро начнётся и сезон клещей... Обычно их пиковая активность наступает в мае-июне, но первые особи выходят на охоту, как только начинает теплеть.

