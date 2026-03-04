Владимир Путин
Регион
4 марта, 16:25

Снегопады в Москве достигли пика и теперь пойдут на убыль

Обложка © Life.ru

В Москве снегопады пойдут на убыль, достигнув своего пика. С такими прогнозами выступил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он написал в телеграм-канале, что в ближайшее время возможны лишь небольшие осадки.

«Снегопады в столице достигли своего пика и в ближайшие час-полтора ослабеют, и в них появятся перерывы. Но время от времени небольшой снег продолжится до конца дня, а также и ближайшей ночью», — говорится в тексте.

Россиян предупредили о коварстве льда на водоёмах во время сильных снегопадов
Ранее сообщалось, что в России начался сезон активности клещей — первые укусы уже зарегистрированы. С таянием снега мелкие млекопитающие перемещаются ближе к жилью, что повышает риски. Население просят не забывать о вакцинации.

