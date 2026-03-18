18 марта, 10:59

Над Огайо взорвался метеорит мощностью в 250 тонн тротила — момент попал на видео

В небе над американским штатом Огайо взорвался крупный метеорит. По данным телеканала NBC News, мощность взрыва составила около 250 тонн в тротиловом эквиваленте.

В небе над Огайо взорвался семитонный метеорит мощностью 250 тонн тротила. Видео Х / PopovaTatyana00

В NASA уточнили, что небесное тело массой примерно семь тонн и диаметром около 1,8 метра двигалось со скоростью 72,4 тысячи км/ч. Разрушившись в полёте, метеорит вызвал мощный воздушный взрыв. По словам главы метеоритного подразделения NASA Билла Кука, камень распался на множество фрагментов, высвободив около 250 тонн энергии.

Пролёт метеорита наблюдали сразу в нескольких западных штатах США — Огайо, Висконсине и Мэриленде — около 9 утра по местному времени (19.00 мск). Несмотря на дневное время, небесное тело было хорошо видно.

Учёный объяснил, как часто метеориты падают на Землю и стоит ли их бояться

Ранее пролёт метеорита наблюдали и над Чёрным морем. Небесное тело вошло в атмосферу Земли примерно в 100–150 километрах к югу от Крымского моста. По предварительным данным, объект появился около 22:35 мск в центральной акватории моря и двигался в северо-западном направлении — в сторону Крымского полуострова.

Наталья Афонина
