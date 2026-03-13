Учёный объяснил, как часто метеориты падают на Землю и стоит ли их бояться

Падение метеоритов — вполне реальная угроза для Земли, и к ней не стоит относиться легкомысленно. Об этом заявил генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

По словам учёного, глобальные катастрофы с объектами крупнее километра случаются раз в несколько сотен тысяч лет. Региональные — с астероидами в сотни метров — происходят примерно раз в 20 тысяч лет. А события масштаба Тунгусского или Челябинского метеоритов случаются каждые 100 лет.

«Это реальная угроза, над которой надо работать», — подчеркнул Зайцев в беседе с РИАМО.

Он также отметил, что падение метеоритов, например в районе черноморского побережья России, — явление частое, и оно будет продолжаться.

Life.ru рассказывал, что в ночь на 12 марта над Черноморским побережьем России разрушился небольшой метеорит — его размер не превышал нескольких десятков сантиметров. Яркий след заметили жители Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону.