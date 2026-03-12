Небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров разрушился в ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья России. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ночью над Черноморским побережьем, предположительно, разрушился метеорит. Видео © Telegram / МВ1226

«Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект. <…> В настоящее время не получилось точно привязать места получения видео к конкретным координатам, но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Чёрным морем», — говорится в сообщении Лаборатории.

Метеорит наблюдали в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ранее полицейские участки Нидерландов оказались завалены звонками от местных жителей, которые заметили в небе огненный шар. Одни голландцы решили, что падает самолёт, другие подумали о ракете или метеорите. Позже эксперты изучили множество видео из соцсетей и пришли к выводу: объект имел космическое происхождение и пролетел над страной на большой высоте. По словам Йоста Хартмана из Нидерландской рабочей группы по метеорам и эксперта по космосу Роба ван ден Берга, «огненным шаром», по всей видимости, был метеорит.