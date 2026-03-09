Жители Нидерландов приняли метеорит за начало войны и подняли на уши полицию
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / A7 Snelweg
Полицейские участки Нидерландов оказались завалены звонками от местных жителей, которые заметили в небе огненный шар. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.
Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Petra Oude Engberink / Weideveld
Одни голландцы решили, что падает самолёт, другие подумали о ракете или метеорите. Позже эксперты изучили множество видео из соцсетей и пришли к выводу: объект имел космическое происхождение и пролетел над страной на большой высоте. По словам Йоста Хартмана из Нидерландской рабочей группы по метеорам и эксперта по космосу Роба ван ден Берга, «огненным шаром», по всей видимости, был метеорит. Разрушений от его падения не зафиксировано.
Ранее Life.ru сообщал, что над Европой взорвался крупный метеорит — один из обломков пробил крышу жилого дома в Германии. Вечером 8 марта около 21:00 мск учёные зафиксировали пролёт яркого болида. Объект размером 1–3 метра вошёл в атмосферу на высоте 80 км и был виден около 10 секунд.
