Жители Нидерландов приняли метеорит за начало войны и подняли на уши полицию

Одни голландцы решили, что падает самолёт, другие подумали о ракете или метеорите. Позже эксперты изучили множество видео из соцсетей и пришли к выводу: объект имел космическое происхождение и пролетел над страной на большой высоте. По словам Йоста Хартмана из Нидерландской рабочей группы по метеорам и эксперта по космосу Роба ван ден Берга, «огненным шаром», по всей видимости, был метеорит. Разрушений от его падения не зафиксировано.