9 марта, 12:56

«Метеоритный дождь» проломил крышу жилого дома в Германии

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Над Европой взорвался крупный метеорит — один из обломков пробил крышу жилого дома в Германии. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Падение метеорита. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Учёные зафиксировали множество свидетельств пролёта яркого болида вечером 8 марта, около 21:00 по московскому времени. Небесное тело вошло в атмосферу на высоте примерно 80 км и оставалось видимым около десяти секунд. Размер объекта, по предварительным оценкам, составлял от одного до трёх метров.

«Между отметками высоты 40 и 20 км тело метеорита начала активно разрушаться. Это произошло над городами Кобленц и Франкфурт-на-Майне (Германия)», — рассказали астрономы.

Разрушение сопровождалось яркими вспышками. Небольшой фрагмент размером в несколько сантиметров упал прямо на жилой дом в Кобленце, проделав дыру в кровле.

Иностранец пытался вывезти в Дубай метеорит, упавший под Рязанью в начале «нулевых»

Ранее Life.ru рассказывал, как один иностранец попытался вывезти в Дубай из России метеорит, упавший в Рязанской области в 2003 году. Мужчина на допросе утверждал, что получил минерал в подарок от друга и не знал о правилах провоза такой экзотики.

