Иностранец пытался вывезти в Дубай метеорит, упавший под Рязанью в начале «нулевых»

Таможенники поймали иностранца на попытке вывезти из России фрагменты метеорита, упавшего в Рязанской области в 2003 году. В Федеральной таможенной службе рассказали Life.ru, что мужчина собирался вылететь из московского Домодедово в Дубай и уже проходил через «зелёный коридор», когда был остановлен людьми в форме.

Фрагменты метеора, найденные у пассажира в Домодедово. Фото © Предоставлено Life.ru

Оказалось, что 32-летний мужчина провозил в багаже три килограмма минеральных пород внеземного происхождения. Экспертиза установила, что камни — часть метеоритного дождя Дронино. В личных вещах иностранца нашли два фрагмента — отшлифованный с трёх сторон весом 2,75 килограмма и необработанный весом 250 граммов. Специалисты установили, что последний представляет культурную ценность.

Фрагменты метеора, найденные у пассажира в Домодедово. Фото © Предоставлено Life.ru

Сам мужчина утверждает, что получил метеорит в подарок от друга, а о правилах провоза такой экзотики не знал. Против иностранца возбудили два административных производства — по статьям «Недекларирование товаров» и «Нарушение запретов и ограничений при вывозе товаров из России». Ему грозят штраф и конфискация фрагментов.

Фрагменты метеора, найденные у пассажира в Домодедово. Фото © Предоставлено Life.ru

Ранее в Забайкалье таможенники пресекли попытку вывоза в Китай 16 медвежьих когтей. Иностранец пытался провезти их в багаже. Общий вес находки — 300 граммов. Багаж отправили на экспертизу. Проводится проверка.