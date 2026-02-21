ФТС предупредила о длинных очередях на российско-эстонской границе

На трассе перед эстонским пунктом пропуска «Нарва-1» фиксируются многокилометровые заторы из-за резко возросшего числа желающих въехать в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди», — написали представители ведомства.

Причиной затруднений выступает исключительно регламент работы эстонских контрольных служб, в то время как российская сторона действует в привычном режиме без нареканий. На территории МАПП «Ивангород» скопления транспорта не наблюдается, все подразделения работают без сбоев и обладают достаточными ресурсами для приёма любого количества въезжающих.

Представители ФТС дополнительно проинформировали путешественников о несовпадении временных графиков: прохождение контроля в России доступно в любое время суток, а эстонские службы ведут приём граждан только с восьми утра до полуночи.

А ранее власти Эстонии инициировали проверку оснований для выдачи временных видов на жительство россиянам и белорусам. Соответствующее заявление сделал глава МВД республики Игорь Таро, отреагировав на обращение депутата Европарламента Яны Тоом. Политика интересовало, каким образом иностранцы с сомнительной репутацией получают разрешения на проживание. Министр подчеркнул, что рассмотрение ходатайства ещё не означает автоматического одобрения, и пообещал пересмотреть действующие критерии. В случае выявления пробелов правила предоставления ВНЖ для данных категорий граждан будут ужесточены.