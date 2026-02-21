Гражданам России и Белоруссии станет сложнее получить ВНЖ в Эстонии

Власти Эстонии намерены пересмотреть и, возможно, ужесточить правила выдачи временных видов на жительство для граждан России и Белоруссии. Такое заявление сделал министр внутренних дел республики Игорь Таро, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Поводом для пересмотра практики стал запрос депутата Европарламента Яны Тоом, которую заинтересовало, как лица с «неясным прошлым» получают право на временное проживание в Эстонии. Министр подтвердил, что на основании этого обращения его ведомство проведёт анализ действующих критериев и процедур.

«На основании вашего запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии и, при необходимости, ужесточим их», — сказал Таро.

Таро подчеркнул, что само по себе рассмотрение заявления не гарантирует автоматического предоставления ВНЖ. Государство оставляет за собой право принимать решения о въезде, пребывании и высылке иностранцев в каждом конкретном случае. В случае необходимости критерии будут ужесточены.

Ранее власти Литвы аннулировали временные виды на жительство 145 гражданам России за нарушение правил, ограничивающих частоту поездок на родину и в Белоруссию. Согласно действующему правилу, российские обладатели литовского ВНЖ не могут посещать Россию и Белоруссию чаще одного раза в три календарных месяца. Любое превышение этого лимита автоматически влечёт за собой потерю права на временное проживание в Литве.