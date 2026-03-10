Учёные оценили размер метеорита, напугавшего жителей Европы

Вечером 8 марта жители нескольких стран Европы стали свидетелями зрелищного природного явления. В небе пролетел яркий болид, который разрушился при входе в атмосферу. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН проанализировали видео и сделали предварительные выводы.

Размер небесного тела оценили в 1–3 метра. Оно вошло в атмосферу на высоте около 80 километров и оставалось видимым примерно 10 секунд. Активное разрушение метеорита началось между отметками 40 и 20 километров — как раз над немецкими городами Кобленц и Франкфурт-на-Майне. Падение сопровождалось яркими вспышками: учёные оценили яркость от -15 до -20 магнитуд. Метеорит двигался с юго-запада на северо-восток.

«В сотни раз превышает яркость полной Луны», — пояснили специалисты.

