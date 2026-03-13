Астроном объяснил, почему нельзя заранее предсказать падение ярких болидов

Жители юга России и Черноморского побережья на днях наблюдали в небе яркую вспышку. Пролетевший болид вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, можно ли было предсказать это явление.

Оказывается, системы слежения способны заранее рассчитать падение лишь самых крупных объектов. Да и то — максимум за сутки. С 2008 года астрономам удалось спрогнозировать всего одиннадцать таких событий. Причина проста: размеры тел, дающих эффектные вспышки, редко превышают метр, и разглядеть их на подходе к Земле крайне сложно.

Короткий успокаивает: то, что мы принимаем за невероятное зрелище, на самом деле рутина. Ежедневно на планету падает около пяти тонн метеоритного вещества. В основном это пыль и каменная мелочь, которая полностью сгорает в атмосфере. Объекты размером с арбуз или небольшой чемодан долетают ниже и дают ту самую яркую вспышку, которую снимают на видео.

За всю историю наблюдений зафиксировано лишь несколько случаев попадания метеорита в человека. Шанс встретиться с небесным гостем лично исчезающе мал, а вот полюбоваться красивым видео — сколько угодно. Главное, чтобы камера оказалась включена в нужный момент.

Напомним, что в ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья разрушился метеорит размером несколько десятков сантиметров. Космический объект наблюдали в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.