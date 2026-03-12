Не метеорит? Учёные раскрыли возможную природу огненного шара над югом России

Появление огненного шара в небе над Краснодарским краем может иметь техногенное происхождение. Такое объяснение дали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии.

По словам специалистов, замеченный объект, вероятно, был размером в несколько десятков сантиметров. При этом его природу пока однозначно не установили. Учёные отметили, что по характеру разрушения нельзя исключать техногенное происхождение тела. Речь может идти о фрагменте какого-либо аппарата, однако о каком именно — не уточняется.

Шар заметили жители Кубани, а также Ростова-на-Дону. Сообщалось, что его видели в Анапе, Новороссийске и Краснодаре примерно около 22:30 по московскому времени. Ранее допускалось, что объект мог быть метеоритом, разрушившимся в атмосфере. Однако особенности фрагментации, по оценке астрономов, делают версию с искусственным происхождением вполне вероятной.

Появление шара совпало по времени с атакой ВСУ на южные регионы России. Основной удар в ночь на 12 марта пришёлся на Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, где силы ПВО сбили 54 дрона.