Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево, работает ПВО

В районе Анапы и Витязево прогремело более 15 сильных взрывов — расчёты противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что Анапа и Витязево уже около 40 минут находятся под массированной атакой БПЛА. По словам местных, всего к этому минуте было слышно более 15 взрывов со стороны Чёрного моря. В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации у авто. Предварительно, российская ПВО уничтожает дроны Вооружённых сил украины (ВСУ) на подлёте к городу. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти просят местных жителей укрыться в безопасном месте.

Ранее местные жители сообщили о примерно 10 взрывах в небе над Краснодаром и Северским районом. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины. По словам очевидцев, «глухие взрывы» были слышны в южной и западной части Краснодара. Некоторые жители утверждают, что заметили яркие вспышки. Также о взрывах сообщают жители Северского района Краснодарского края. По их словам, один из сбитых украинских дронов рухнул в поле.