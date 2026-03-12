Новости СВО. ВС РФ освободили Червоную Зарю, ВСУ бегут из Гришина, переговоры Москвы и Киева могут вернуться в Стамбул, 12 марта Оглавление Освобождение Сумщины: ВС РФ взяли Червоную Зарю и расширили буфер Тактический успех под Покровском: ВС РФ выбили ВСУ из Гришина Обстрелы Харьковской области: ВСУ атакуют гражданских в Богдановском и Тополях Карта СВО на 12 марта 2026 года Подготовка к войне-2029: ВСУ начнут тренировать немецких военных Поиск площадки для мира: Москва и Киев рассматривают Стамбул Российские войска очищают границу Курской области от ВСУ, украинские военные инструкторы будут учить немцев, переговоры по конфликту на Украине перенесут из Абу-Даби — дайджест Life.ru. 11 марта, 21:07 Армия России наступает в Сумской области и ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Освобождение Сумщины: ВС РФ взяли Червоную Зарю и расширили буфер

На границе с Курской областью освобождено село Червоная Заря. Флаг России над селом, находящимся на Сумщине, подняли бойцы 80-й бригады группировки «Север». Им противостояли боевики из 101-й бригады территориальной обороны.

— В настоящий момент «Север» контролирует уже шесть вражеских населёнников на этом участке приграничья — Бобылевку, Червоную Зарю, Сидоровку, Белую Берёзу, Комаровку и Харьковку. Протяжённость буферной зоны здесь достигает 18 километров. Углубить этот плацдарм можно за счёт сел Улановка, Ястребщина, Уланок и Суходол, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои за сумское село Сопыч. Киев сюда перебросил резервы из пограничников. Наши войска продолжают наступать в нескольких районах Сумской области.

В этом регионе за сутки наши войска ликвидировали больше 110 вэсэушников. Уничтожены американский бронеавтомобиль HMMWV, гаубица М-199, миномёты, пикапы, грузовик и БПЛА.

ВС РФ освободили Червоную Зарю. Видео © Telegram / Минобороны России

Тактический успех под Покровском: ВС РФ выбили ВСУ из Гришина

По предварительным данным, Гришино зачищено от ВСУ. О взятии села сообщает военкор Тимофей Ермаков. Населённый пункт находится западнее Красноармейска (Покровска).

— Это была долгая, кровавая битва за обеспечение флангов Красноармейска, а также огневого контроля трассы на Павлоград. Теперь основная оперативная задача — пройти село Доброполье и подняться к южному флангу одноимённого города, — отметил Ермаков.

Канал «Военная хроника» пишет о российских Су-34, которые заметили в небе над Краматорском. Самолёты сбрасывали авиабомбы по позициям ВСУ.

Обстрелы Харьковской области: ВСУ атакуют гражданских в Богдановском и Тополях

Украинские вооружённые формирования в Харьковской области наносят удары по гражданской инфраструктуре, находящейся на территории, перешедшей под контроль России. В сёлах Богдановском и Тополи БПЛА повредили два дома. Жители не пострадали. Ещё одна попытка атаковать харьковчан зафиксирована в Новоегоровке.

— Украинские неонацисты, применяя БПЛА, нанесли удар по домовладению в селе Новоегоровка. К счастью, снаряд, прикреплённый к беспилотнику, не взорвался. На место прибыли российские военнослужащие и разминировали вражеский боеприпас, — рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По словам руководителя ВГА, местные жители получат помощь от МЧС России.

Карта СВО на 12 марта 2026 года





Подготовка к войне-2029: ВСУ начнут тренировать немецких военных

Reuters сообщает, что военные инструкторы из Украины будут готовить немецких военнослужащих. Причиной всему — подготовка Германии к войне с Россией, которая якобы должна начаться в 2029 году.

— Мы возлагаем большие надежды. Украинские военные — единственные в мире, имеющие опыт боевых действий на передовой против России, — заявил генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

Офицер утверждает, что у немецких войск осталось мало времени, так как военный конфликт уже должен скоро начаться. Интересно, что Москва никогда не объявляла о своих намерениях ввести армию в Европу, однако в ЕС продолжается истерия по вопросу большой войны.

Поиск площадки для мира: Москва и Киев рассматривают Стамбул

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о невозможности проведения переговоров между Москвой и Киевом в Абу-Даби. В настоящее время ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана. Идёт поиск нового места для встречи. Ранее дипломаты уже встречались в Белоруссии, Турции и Швейцарии.

— Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся, — подчеркнул Песков.

Таким образом, следующая встреча может состояться именно в Турции, но пока неизвестна дата.

Авторы Даниил Черных