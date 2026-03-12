Владимир Путин
12 марта, 13:26

Метеорит вошёл в атмосферу в 100–150 км от Крымского моста

Обложка © DALL-E / Life.ru

Метеорит, замеченный ночью над Чёрным морем, вошёл в атмосферу Земли в 100–150 километрах к югу от Крымского моста. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По предварительным данным, объект появился около 22:35 мск в районе центральной акватории моря. Его траектория шла в северо-западном направлении — в сторону Крымского полуострова.

Учёные уточнили, что яркое свечение длилось примерно четыре секунды. За это время небесное тело преодолело от 100 до 200 километров.

Учёные оценили размер метеорита, напугавшего жителей Европы

На первой и второй секундах полёта специалисты зафиксировали два эпизода разрушения. После этого мелкие фрагменты могли ещё несколько секунд двигаться по инерции, а затем, предположительно, упали в акваторию Чёрного моря.

В ИКИ РАН подчеркнули, что техногенное происхождение объекта исключено. По оценке астрономов, его скорость составляла от 25 до 50 километров в секунду, а такие показатели возможны только у тел космической природы.

Исследователи также отметили, что этот метеорит не связан с известными крупными метеорными потоками. Речь, вероятно, идёт о небольшом камне, случайно пересёкшемся с Землёй.

Не метеорит? Учёные раскрыли возможную природу огненного шара над югом России

Появление метеорита совпало по времени с атакой ВСУ на южные регионы России. Основной удар в ночь на 12 марта пришёлся на Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, где силы ПВО сбили 54 дрона.

