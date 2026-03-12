Метеорит вошёл в атмосферу в 100–150 км от Крымского моста

Метеорит, замеченный ночью над Чёрным морем, вошёл в атмосферу Земли в 100–150 километрах к югу от Крымского моста. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По предварительным данным, объект появился около 22:35 мск в районе центральной акватории моря. Его траектория шла в северо-западном направлении — в сторону Крымского полуострова.

Учёные уточнили, что яркое свечение длилось примерно четыре секунды. За это время небесное тело преодолело от 100 до 200 километров.

На первой и второй секундах полёта специалисты зафиксировали два эпизода разрушения. После этого мелкие фрагменты могли ещё несколько секунд двигаться по инерции, а затем, предположительно, упали в акваторию Чёрного моря.

В ИКИ РАН подчеркнули, что техногенное происхождение объекта исключено. По оценке астрономов, его скорость составляла от 25 до 50 километров в секунду, а такие показатели возможны только у тел космической природы.

Исследователи также отметили, что этот метеорит не связан с известными крупными метеорными потоками. Речь, вероятно, идёт о небольшом камне, случайно пересёкшемся с Землёй.

Появление метеорита совпало по времени с атакой ВСУ на южные регионы России. Основной удар в ночь на 12 марта пришёлся на Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, где силы ПВО сбили 54 дрона.