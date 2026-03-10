Мантуров рассказал, какую планету Россия начнёт осваивать после Луны

Россия определилась с космическими приоритетами на дальнюю перспективу. Первый вице-премьер Денис Мантуров раскрыл в интервью журналу «Разведчик», какая планета станет следующей после Луны.

Манутров напомнил об историческом достижении СССР: в 1970 году советский аппарат впервые в мире совершил успешную посадку на другую планету Солнечной системы — Венеру.

«Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи», — заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что для таких амбициозных проектов потребуются серьёзные ресурсы и нестандартные инженерные решения. Нужна талантливая и «дерзкая, в хорошем смысле этого слова», молодёжь, способная предлагать свежие идеи.

Говоря о ближайших планах, вице-премьер отметил, что Россия вместе с партнёрами работает над энергообеспечением научной лунной станции. Туда доставят российскую атомную установку малой мощности, которая станет основным источником электричества.

Ранее Роскосмос объявил об очередном открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов. К участию допускаются граждане не старше 35 лет (на 31 декабря 2025 года) с высшим образованием в области точных, естественных или медицинских наук, средним баллом диплома не ниже 4 и стажем работы по профессии от трёх лет. Требования к здоровью и физической форме: отсутствие хронических заболеваний, рост от 150 до 190 см, вес от 50 до 90 кг, размер ступни не более 46-го.