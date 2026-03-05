NASA рассчитало новую траекторию астероида – «убийцы городов», который пролетит у Земли в 2032-м

Астероид 2024 YR4 не столкнётся с Луной 22 декабря 2032 года. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA. По новым расчётам, небесное тело, которое называют «убийцей городов», пройдёт на расстоянии около 21,2 тысячи километров от поверхности спутника Земли.

«Согласно новым данным, 2024 YR4, как ожидается, пройдет на расстоянии 13,2 тысячи миль (21,2 тысячи километров) от поверхности Луны», — указано в публикации.

До этого специалисты оценивали вероятность столкновения астероида с Луной в 4,3%. После уточнения траектории риск исключили. Новые расчёты провели на основе данных космического телескопа «Джеймс Уэбб». Наблюдения были выполнены 18 и 26 февраля.

