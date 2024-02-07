К Земле приближается астероид, который называют "убийцей городов" По оценкам, по размерам камень сопоставим с футбольным стадионом и он мчится со скоростью около 42 тысяч километров в час. 6 февраля, 21:44 К Земле приближается астероид, который называют "убийцей городов". Обложка © Shutterstock

С Землёй сближается потенциально опасный астероид 2023 SP1, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA. По опубликованным данным, его диаметр составляет порядка 244 метров. Учёные называют такие астероиды "убийцами городов", потому что в случае падения на крупный населённый пункт небесное тело таких размеров может уничтожить его полностью.

Отмечается, что этот астероид был открыт в сентябре 2023 года. Он вращается вокруг Солнца и совершает полный оборот вокруг него за 1412 земных дней, это немногим менее четырёх лет. Во время своего подлёта к Солнцу он дважды пересекает орбиту Земли.

Потенциально опасный астероид 2023 SP1 во время наблюдений 3 февраля 2024 года (движущаяся точка в центре изображения). Видео © virtualtelescope.eu

Астероид относится к категории потенциально опасных, потому что его диаметр превышает 150 метров, а приближается к нашей планете он менее чем на 7,4 миллиона километров. Таких небесных тел на сегодняшний день насчитывается уже около 5000.

Ожидается, что в очередной раз на минимальном расстоянии от нашей планеты 2023 SP1 окажется 7 февраля 2024 года. Расстояние это составит почти пять с половиной миллионов километров. Это в 14 раз дальше Луны. Учёные подчёркивают, что в данном случае опасности для Земли это не представляет, но они продолжают внимательно отслеживать все уже известные астероиды и открывать новые. Астрономы подозревают, что науке пока известна лишь примерно треть всех существующих в окрестностях Земли потенциально опасных объектов.

Авторы Адель Романенкова